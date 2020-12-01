От Владивостока до Калининграда: более 30 регионов России примут участие в форуме «Открытый Крым»

Форум пройдет в гибридном формате 10-11 декабря.

Представители более чем 30 регионов России уже зарегистрировались на участие в X Всероссийском форуме «Открытый Крым», который состоится в гибридном формате 10-11 декабря 2020 года. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма Республики Крым при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Онлайн регистрация идет очень активно, что подтверждает актуальность Форума и его значимость для профессионального туристического сообщества России. Крым, как один из лидеров внутреннего туризма, выступает координатором и на мероприятии мы подведем итоги этого непростого сезона и определим перспективы новых направлений и моделей развития. А также обсудим формирование новой парадигмы туристического рынка, обозначенной Национальным проектом по туризму, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли.

География участников: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский край, Татарстан и Абхазия – традиционные туристические направления россиян. А также, Владивосток, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Волгоград и Кострома…

Онлайн-формат, как один из вариантов соблюдения требований Роспотребнадзора для проведения мероприятий, позволил расширить аудиторию Форума. Свои успешные практики реализации инвестиционных проектов и конкретные предложения в сфере туризма на примере мирового опыта представят эксперты из Италии, Бразилии, Сербии, — рассказал Вадим Волченко.

По его словам, «Открытый Крым» — знаковое мероприятие для всей отрасли, Форум является комплексным профессиональным событием в сфере туризма, дважды в год объединяющим более 5 тысяч профессионалов турбизнеса — федеральных и региональных экспертов и представителей власти для межрегионального отраслевого обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов индустрии.