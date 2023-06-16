От затопления освободилось три тысячи жилых домов в Херсонской области. «Большая вода» уходит

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением Каховской ГЭС киевским режимом, которое привело к затоплению ряда территорий региона.

За прошедшие сутки с затопленных территорий Новокаховского городского, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано 295 человек, сначала спасательной операции – 7,8 тыс. человек, из них 558 детей и 262 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения находится более 1,9 тыс. человек.

95 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий.

Едва ли не самое важное сейчас – снабжение местного населения чистой водой. Питьевая бутилированная вода направляется в зоны подтопления и в пункты временного размещения. Доставку воды обеспечивает МЧС.

Уровень воды в Новокаховском городском округе остаётся без изменений – 5 метров, а в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соотвественно. От затопления освободилось три тысячи жилых домов. В Новой Каховке ведутся аварийно-восстановительные работы силами жилищно-коммунальных служб. Лабораторными подразделениями Роспотребнадзора продолжается контроль за объектами окружающей среды на соответствие санитарно-химических показателей, — сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, работа по оказанию финансовой поддержки продолжается в штатном режиме.

821 жителю подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. Приём заявлений на выплаты пострадавшим в результате затопления гражданам ведётся сотрудниками министерства труда и социальной защиты Херсонской области на ежедневной основе, к настоящему времени поступило 1 172 заявления, — уточнил Сальдо.

С начислением денег есть и проблемы.

Проживавшие на дачах формально не имеют права на компенсации, хотя дачные дома для многих были единственным жильем. Сегодня же внесем изменения в нормативку. Заявления проживающих на дачах людей на компенсации начнут принимать, — рассказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

По его информации, несмотря на постоянные обстрелы нацистов восстановительные работы в регионе не останавливается ни на минуту.

Бригады медиков буквально на каждом выезде рискуют жизнью. Но продолжают вакцинировать от опасных инфекций, оказывать помощь жителям поселков на самом берегу Днепра. По ним сейчас бьют минометы ВСУ. Обязательно представим наших медиков и других героев этой ЧС к госнаградам, — отметил Алексеенко.

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