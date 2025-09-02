Прямо сейчас:
Отделение анестезиологии и реанимации Керченской больницы №1 им. Н. И. Пирогова дооснастили новым оборудованием
Отделение анестезиологии и реанимации ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н. И. Пирогова» дооснащено новым оборудованием — аппаратом искусственной почки для гемодиализа. Оборудование стоимостью 4 млн рублей было приобретено за счет средств бюджета Республики Крым.

Гемодиализ – это метод экстракорпоральной очистки крови, при котором кровь пациента пропускается через специальный аппарат, где она очищается от токсинов и продуктов метаболизма, а затем возвращается в организм. В реанимации этот аппарат используется для поддержания жизненно важных функций организма в ситуациях, когда собственные почки не справляются со своей задачей.

Вместе с тем, существует также целый ряд патологических состояний, не связанных с патологией почек, при которых необходимо проведение заместительной почечной терапии. Например, это тяжелые отравления, сепсис, острые электролитные нарушения, угрожающие жизни пациента.

Наличие аппарата гемодиализа в отделении анестезиологии и реанимации позволяет врачам своевременно оказывать помощь пациентам в критических состояниях, требующих заместительной почечной терапии, минимизировать риск развития осложнений и улучшить прогноз заболевания.

