Отделение нейрохирургии Симферопольской клинической больницы СМП №6 дооснастили рентген-аппаратом С-дуга

В отделении нейрохирургии ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» закуплен и введен в эксплуатацию новый рентген-аппарат С-дуга для проведения высокотехнологических вмешательств при травмах и заболеваниях позвоночника. Оборудование стоимостью 16 млн рублей приобретено за счет средств бюджета Республики Крым.
С-дуга – это передвижной рентгеновский аппарат, который используется для визуализации внутренних структур организма во время хирургических операций. Благодаря новому оборудованию врачи отделения нейрохирургии смогут в перспективе увеличить количество проводимых операций примерно на 30-40%. Речь о высокотехнологичных вмешательствах у пациентов с позвоночно-спинномозговыми травмами, дегенеративно-дистрофическими (остеохондроз, протрузии, грыжи и др.) и онкологическими заболеваниями позвоночника. Специалисты отделения владеют наибольшим в Крыму спектром операций при данных травмах и патологиях, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Лечение в отделении получают не только крымчане, но и жители Херсонской и Запорожской областей.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
