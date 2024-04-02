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Отделение СФР по Cевастополю оплатило более 2 тысяч дополнительных выходных родителям детей с инвалидностью

Отделение СФР по Cевастополю оплатило более 2 тысяч дополнительных выходных родителям детей с инвалидностью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 02.04.2024

В прошлом году севастопольское Отделение СФР оплатило родителям детей с инвалидностью 2 252 дополнительных выходных дня на общую сумму более 6,7 миллионов рублей. Один из родителей, а также опекун или попечитель ребенка с инвалидностью может использовать в календарном месяце четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня по уходу за ребенком с инвалидностью. Заявление на дополнительные выходные дни подается работодателю. Дни можно взять подряд или в разные даты в течение месяца. Каждый такой выходной оплачивается в размере среднего заработка родителя.

С 1 сентября прошлого года родители могут “копить” дополнительные выходные, чтобы взять их в виде разового отпуска длительностью до 24 дней и посвятить его уходу за детьми. График такого отпуска нужно согласовать с работодателем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя управляющую региональным Отделением Социального фонда Елену Гайворонскую.

Взять дополнительные выходные дни по уходу за ребенком с инвалидностью может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен другой родитель или нет. Например, если мама не работает или находится в отпуске по уходу за ребенком, то папа может взять четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Если оба родителя работают, то выходные дни по уходу могут быть разделены между родителями по их усмотрению.

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Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Севастополю, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник — четверг с 09.00 до18.00, пятница с 09.00 до16.45 без перерыва).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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