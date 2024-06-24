Отделение СФР по г.Севастополю выплатит по 100 тысяч рублей детям, пострадавшим при ракетной атаке

Семьям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, которые получили ранения, травмы и контузии в результате обстрелов ВСУ, региональное отделение Социального фонда России произведет единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Заявление может подать один из родителей или опекун пострадавшего ребенка либо сам ребенок, достигший 18 лет. Выплаты будет осуществлять региональное Отделение Социального фонда России по месту жительства или пребывания ребенка, — сообщила управляющая Отделением СФР по г.Севастополю Елена Гайворонская.

При обращении необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность пострадавшего ребенка, гражданство РФ и факт постоянного проживания на территории России; свидетельство о рождении ребенка; документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя пострадавшего ребенка; сведения об установлении опеки или попечительства над ребенком; медицинское заключение с указанием места, времени и причины получения увечья (ранения, травмы, контузии), а также реквизиты банковского счета получателя выплаты.

Остальные документы, предусмотренные перечнем, Отделение СФР запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Управляющая Отделением обратила внимание на то, что выплата устанавливается независимо от получения других пособий и не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки.

Решение о назначении единовременной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней. Выплата производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения.

Напоминаем адреса клиентских служб ОСФР в Севастополе:

№ 1 — ул. Урицкого, д. 2;

№ 2 — ул. Пожарова, д. 5;

№ 3 — ул. Киевская, зд. 11;

№ 4 — ул. Н. Музыки, д. 60А.

Время работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45 без перерыва.

Если есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам регионального Отделения СФР по телефону 8-800-100-00-01 (звонок по всей стране со всех телефонов бесплатный).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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