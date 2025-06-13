Отделение СФР по РК оказало жителям полуострова более 100 тысяч услуг в электронном виде

Наиболее востребованными являются информационные услуги Отделения СФР по Республике Крым по различным выплатам и пособиям. Например, подача заявления на единое пособие, получение сведения из индивидуального лицевого счета или электронной трудовой книжки, информация о положенных выплатах и сведения об остатке материнского капитала.

Для получения услуг в электронном виде требуется регистрация в ЕСИА и подтвержденная учетная запись.

Для крымчан, которым удобнее получать услуги лично, по всей Республике Крым продолжают работать клиентские службы регионального Отделения СФР. Территориальные офисы принимают граждан по усовершенствованному стандарту. В соответствии с ним, клиентские службы оснащены всем необходимым для обслуживания: залами ожидания, приема и информирования, а также цифровым пространством с терминалами получения услуг.

Большинство выплат оформляется в экстерриториальном формате, без привязки к месту жительства человека. Посетитель может комплексно получить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право в зависимости от жизненной ситуации, а не только выплаты, за которыми он обратился.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВК, одноклассники и ТГ) на официальных страницах Отделения Социального фонда России по Республике Крым.