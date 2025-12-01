Отделение СФР по РК с начала года проактивно оформило более 7 000 сертификатов на маткапитал

Крымчанам сегодня не нужно обращаться в региональное Отделение СФР за сертификатом на маткапитал: мы оформляем его в беззаявительном порядке. Родителям достаточно оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка и быть зарегистрированными на портале Госуслуг. В течение 5 рабочих дней после поступления сведений о рождении малыша наши специалисты выносят решение и направляют уведомление о получении материнского капитала в личный кабинет мамы на портале Госуслуг, — подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.

При необходимости родители могут распечатать электронный документ или сохранить в цифровом формате на компьютере. При проведении ежегодной индексации непотраченных средств, обменивать сертификат не потребуется – получить информацию о новой сумме маткапитала (или его остатке) можно на портале Госуслуг.

Напомним, в 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266,95 рублей. При рождении второго семья получает доплату в размере 221 895,14 рублей. Если до появления второго или любого последующего ребенка права на материнский капитал не было либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 912 162,09 рубля.

Использовать средства господдержки родители могут по одному или нескольким направлениям. Сразу после получения сертификата средства можно направить на погашение ипотечного кредита, оплату детского сада, получение ежемесячной выплаты на детей до 3 лет и компенсацию стоимости товаров и услуг для детей с инвалидностью.

Улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств, оплатить обучение ребенка, а также направить средства на накопительную пенсию мамы, можно только после исполнения трех лет ребенку, с рождением которого семья получила право на сертификат.

Для семей, усыновивших детей, сохраняется заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения маткапитала, могут представить только сами усыновители.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Крым, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Общую информацию можно получить в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм) на официальных страницах Отделения Социального фонда по Республике Крым.