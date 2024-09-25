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Отделение СФР по Севастополю: даты выплаты пенсий и пособий семьям с детьми в октябре

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:45 25.09.2024

Отделение СФР по Севастополю в октябре 2024 года выплатит пенсии через банки 4, 11  (в связи с тем, что выплатной день 12 числа — выходной) и 21 октября. Пенсии на почте можно получить с 1 по 25 число в соответствии с графиком:

ОПС (выходной — воскресенье) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник)
1, 2, 3 октября — выплата по разовым поручениям;

4 октября — за 4, 6 число;

5 октября — за 5 число;

7 октября — за 7 число;

8 октября — за 8 число;

9 октября — за 9 число;

10 октября — за 10 число;

11 октября — за 11, 13 число;

12 октября — за 12 число;

14 октября — за 14 число;

15 октября — за 15 число;

16 октября — за 16 число;

17 октября — за 17 число;

18 октября — за 18, 20 число;

19 октября — за 19 число;

21 октября — за 21 число

22 октября — за 22 число;

23 октября — за 23 число;

24, 25 октября — за все предыдущие даты.

 1, 2, 3 октября — выплата по разовым поручениям;

4 октября — за 4, 6 число;

5 октября — за 5, 7 число;

8 октября — за 8 число;

9 октября — за 9 число;

10 октября — за 10 число;

11 октября — за 11, 13 число;

12 октября — за 12, 14 число;

15 октября — за 15 число;

16 октября — за 16 число;

17 октября — за 17 число;

18 октября — за 18, 20 число;

19 октября — за 19, 21 число;

22 октября — за 22 число;

23 октября — за 23 число;

24,25 октября — за все предыдущие даты.
ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда) ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
1, 3 октября – выплата по разовым поручениям;

4 октября — за 4, 6 число;

5 октября — за 5, 7 число;

8 октября — за 8,9 число;

10 октября — за 10 число;

11 октября — за 11, 13 число;

12 октября — за 12, 14 число;

15 октября — за 15, 16 число;

17 октября — за 17 число;

18 октября — за 18, 20 число;

19 октября — за 19, 21 число;

22 октября — за 22, 23 число;

24, 25 октября — за все предыдущие даты.

 1 октября – выплата по разовым поручениям;

3 октября – за 4, 6 число и выплата по разовым поручениям;

5 октября — за 5, 7 число;

8 октября — за 8, 9 число;

10 октября — за 10, 11 число;

12 октября — за 12, 13, 14 число;

15 октября — за 15, 16 число;

17 октября — за 17, 18 число;

19 октября — за 19, 20, 21 число;

22 октября — за 22, 23 число;

24 октября — за все предыдущие даты.

Выплаты пособий семьям с детьми Отделение СФР по Севастополю произведет традиционно в единые даты — 3, 4 (поскольку 5 число выпадает на выходной день) и 8 октября.

3 октября через банки поступят ежемесячные выплаты за сентябрь:

  • семьям с детьми от 0 до 17 лет;
  • на первого ребенка до 3 лет;
  • по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
  • на ребенка военнослужащего по призыву;
  • на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
  • женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за сентябрь поступит 4 октября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за сентябрь придет 8 октября.

Если необходимо уточнить свой выплатной день, позвоните по телефону — 8 (800) 100-00-01 и свяжитесь с оператором второй линии — специалистом Отделения СФР по Севастополю. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.

Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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