Отделение СФР по Севастополю: даты выплаты пенсий и пособий семьям с детьми в октябре

Отделение СФР по Севастополю в октябре 2024 года выплатит пенсии через банки 4, 11 (в связи с тем, что выплатной день 12 числа — выходной) и 21 октября. Пенсии на почте можно получить с 1 по 25 число в соответствии с графиком:
|ОПС (выходной — воскресенье)
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник)
|1, 2, 3 октября — выплата по разовым поручениям;
4 октября — за 4, 6 число;
5 октября — за 5 число;
7 октября — за 7 число;
8 октября — за 8 число;
9 октября — за 9 число;
10 октября — за 10 число;
11 октября — за 11, 13 число;
12 октября — за 12 число;
14 октября — за 14 число;
15 октября — за 15 число;
16 октября — за 16 число;
17 октября — за 17 число;
18 октября — за 18, 20 число;
19 октября — за 19 число;
21 октября — за 21 число
22 октября — за 22 число;
23 октября — за 23 число;
24, 25 октября — за все предыдущие даты.
|1, 2, 3 октября — выплата по разовым поручениям;
4 октября — за 4, 6 число;
5 октября — за 5, 7 число;
8 октября — за 8 число;
9 октября — за 9 число;
10 октября — за 10 число;
11 октября — за 11, 13 число;
12 октября — за 12, 14 число;
15 октября — за 15 число;
16 октября — за 16 число;
17 октября — за 17 число;
18 октября — за 18, 20 число;
19 октября — за 19, 21 число;
22 октября — за 22 число;
23 октября — за 23 число;
24,25 октября — за все предыдущие даты.
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда)
|ОПС (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|1, 3 октября – выплата по разовым поручениям;
4 октября — за 4, 6 число;
5 октября — за 5, 7 число;
8 октября — за 8,9 число;
10 октября — за 10 число;
11 октября — за 11, 13 число;
12 октября — за 12, 14 число;
15 октября — за 15, 16 число;
17 октября — за 17 число;
18 октября — за 18, 20 число;
19 октября — за 19, 21 число;
22 октября — за 22, 23 число;
24, 25 октября — за все предыдущие даты.
|1 октября – выплата по разовым поручениям;
3 октября – за 4, 6 число и выплата по разовым поручениям;
5 октября — за 5, 7 число;
8 октября — за 8, 9 число;
10 октября — за 10, 11 число;
12 октября — за 12, 13, 14 число;
15 октября — за 15, 16 число;
17 октября — за 17, 18 число;
19 октября — за 19, 20, 21 число;
22 октября — за 22, 23 число;
24 октября — за все предыдущие даты.
Выплаты пособий семьям с детьми Отделение СФР по Севастополю произведет традиционно в единые даты — 3, 4 (поскольку 5 число выпадает на выходной день) и 8 октября.
3 октября через банки поступят ежемесячные выплаты за сентябрь:
- семьям с детьми от 0 до 17 лет;
- на первого ребенка до 3 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
- женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за сентябрь поступит 4 октября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за сентябрь придет 8 октября.
Если необходимо уточнить свой выплатной день, позвоните по телефону — 8 (800) 100-00-01 и свяжитесь с оператором второй линии — специалистом Отделения СФР по Севастополю. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00-18:00 и в пятницу — с 09:00-16:45 без перерыва.
Социальные сети Отделения СФР по Севастополю: vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.
источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя