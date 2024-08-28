Отделение СФР по Севастополю: график выплаты пенсий и пособий на детей

В сентябре 2024 года Отделение СФР по Севастополю выплатит пенсии через банки 4, 12 и 20 сентября (в связи с тем, что выплатной день 21 числа выпадает на выходной). Тем, кто получает пенсии на почте, отделения почтовой связи (ОПС) выплатят (доставят на дом) сентябрьские пенсии с 2 по 25 число в соответствии с графиком:
|ОПС с шестидневной рабочей неделей
(выходной — воскресенье)
|ОПС с пятидневной рабочей неделей
(выходные — воскресенье, понедельник)
|2, 3 сентября — выплата по разовым поручениям;
4 сентября — за 4 число;
5 сентября — за 5 число;
6 сентября — за 6,8 число;
7 сентября — за 7 число;
9 сентября — за 9 число;
10 сентября — за 10 число;
11 сентября — за 11 число;
12 сентября — за 12 число;
13 сентября — за 13,15 число;
14 сентября — за 14 число;
16 сентября — за 16 число;
17 сентября — за 17 число;
18 сентября — за 18 число;
19 сентября — за 19 число;
20 сентября — за 20,22 число;
21 сентября — за 21 число;
23 сентября — за 23 число;
24-25 сентября — за все предыдущие даты.
|3 сентября — выплата по разовым поручениям;
4 сентября — за 4 число;
5 сентября — за 5 число;
6 сентября — за 6,8 число;
7 сентября — за 7,9 число;
10 сентября — за 10 число;
11 сентября — за 11 число;
12 сентября — за 12 число;
13 сентября — за 13,15 число;
14 сентября — за 14,16 число;
17 сентября — за 17 число;
18 сентября — за 18 число;
19 сентября — за 19 число;
20 сентября — за 20,22 число;
21 сентября — за 21,23 число;
24-25 сентября — за все предыдущие даты.
|ОПС с четырехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда)
|ОПС с трехдневной рабочей неделей (выходные — воскресенье, понедельник, среда, пятница)
|3 сентября – за 4 число и выплата по разовым поручениям;
5 сентября — за 5 число;
6 сентября — за 6,8 число;
7 сентября — за 7,9 число;
10 сентября — за 10,11 число;
12 сентября — за 12 число;
13 сентября — за 13,15 число;
14 сентября — за 14,16 число;
17 сентября — за 17,18 число;
19 сентября — за 19 число;
20 сентября — за 20,22 число;
21 сентября — за 21,23 число;
24 сентября — за все предыдущие даты.
|3 сентября – за 4 число и выплата по разовым поручениям;
5 сентября — за 5,6 число;
7 сентября — за 7,8,9 число;
10 сентября — за 10,11 число;
12 сентября — за 12,13 число;
14 сентября — за 14,15,16 число;
17 сентября — за 17,18 число;
19 сентября — за 19,20 число;
21 сентября — за 21,22,23 число;
24 сентября — за все предыдущие даты.
Августовские пособия семьям с детьми будут выплачены в сентябре традиционно в единые даты — 3, 5 и 6 числа (8 сентября выпадает на выходной день).
Так, 3 сентября через банки поступят ежемесячные выплаты:
- семьям с детьми от 0 до 17 лет;
- на первого ребенка до 3 лет;
- по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- на ребенка семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
- а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до 3 лет за август поступит 5 сентября. Работающим гражданам пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет за август придет 6 сентября.
Уточнить свой выплатной день севастопольцы могут по телефону — 8 (800) 100-00-01, сообщив оператору первой линии о необходимости соединиться с оператором второй линии — специалистом Отделения СФР по Севастополю. Звоните с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу — с 09:00 до 16:45 без перерыва.
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источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю
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