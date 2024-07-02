Отделение СФР по Севастополю: идёт приём заявок на финансирование мер по охране труда

Отделение Социального фонда России по Севастополю принимает до 1 августа 2024 года заявления от предприятий на финансовое обеспечение предупредительных мер, направленных на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 20 организаций города уже подали заявления в региональное Отделение СФР.

Всего 16 мероприятий по охране труда финансирует Отделение СФР по Севастополю. Наиболее востребованы из них для работодателей следующие: приобретение для сотрудников средств индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры работников, специальная оценка условий труда, обеспечение лечебно-профилактическим питанием. На эти цели в этом году будет направлено 18,6 миллионов рублей, что на 20 % больше, чем в 2023 году.

В программе финансирования мероприятий по охране труда может участвовать любая организация города, которая своевременно и в полном объеме выплачивает страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и не имеет задолженности, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Напомним, мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем региональное Отделение СФР возмещает расходы в пределах согласованной суммы. Как правило, это — 20% от суммы страховых взносов, начисленных предприятиями за предшествующий календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30%, если работодатель включит в план санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Подать заявление и все соответствующие документы можно на портале госуслуг. Для получения консультации можно обратиться к специалистам Отделения СФР по Севастополю, позвонив в региональный контакт-центр для страхователей: 8 (8692) 53-96-90, доб. 61-40, 61-47 (пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 16.45).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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