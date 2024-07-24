Отделение СФР по Севастополю назначило единое пособие родителям более 22,6 тысячи детей

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) — это денежная выплата, которую могут получать севастопольские семьи с детьми до 17 лет, среднедушевой доход в которых ниже 15 762 рубля (прожиточный минимум на человека в регионе). Отделение СФР по Севастополю с начала 2024 года назначило такое пособие родителям более 22,6 тысячи детей.

При назначении выплаты, кроме уровня доходов, учитывается имущество семьи (https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/) и трудовая занятость родителей или объективные причины её отсутствия. Согласно законодательству дети и родитель, подающий заявление, должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, отсчёт периода начинается за месяц до даты подачи заявления.

Следует учесть, что ежемесячный размер выплаты на каждого ребенка зависит от доходов семьи и составляет 50% (8 091 рубль), 75% (12 136,50 руб.) или 100% (16 182 рубля) от регионального прожиточного минимума на детей в Севастополе.

Подать заявление можно на портале госуслуг, лично в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю или в МФЦ.

Родителям удобнее оформить выплату сразу на всех детей до 17 лет, указав их в одном заявлении. Единое пособие назначается на 12 месяцев. Подавать новое заявление на продление можно за месяц до завершения срока выплаты либо после окончания срока, —цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в региональное Отделение СФР всех сведений.

Если пособие назначается впервые, то выплата приходит в течение 5 рабочих дней после одобрения, а затем по графику — в текущем месяце за предыдущий. Например, если заявление одобрено в июле, то первая выплата поступит в этом же месяце, а следующая (за август) придет в сентябре, выплата за сентябрь — в октябре и т. д.

Более подробную информацию севастопольцы могут узнать на официальном сайте Социального фонда России, по телефону единого контакт-центра 8(800)100-00-01, а также в социальных сетях Отделения СФР по Севастополю:

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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