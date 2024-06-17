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Отделение СФР по Севастополю обеспечило 1720 жителей города техническими средствами реабилитации
фото: pikist.com

Отделение СФР по Севастополю обеспечило 1720 жителей города техническими средствами реабилитации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:20 17.06.2024

С начала года Отделение Социального фонда России по Севастополю предоставило 1720 гражданам с инвалидностью технические средства реабилитации (ТСР) на общую сумму 105,9 миллиона рублей. В перечень выдаваемых ТСР входят кресла-коляски, трости, протезы, ортезы, слуховые аппараты, абсорбирующее белье и прочие изделия.

В натуральном виде средства реабилитации получили 836 севастопольцев с инвалидностью. По оформленным электронным сертификатам, которыми они самостоятельно оплатили необходимые изделия — 492 гражданина. Еще 392 человека получили компенсацию средств за самостоятельно приобретенные ТСР.

Люди с инвалидностью могут сами выбирать, как получать технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Чтобы получить ТСР в натуральной форме, нужно подать заявку в региональное Отделение СФР. Также можно приобрести средства реабилитации самостоятельно, а Отделение выплатит компенсацию, или купить ТСР в специализированном магазине на средства электронного сертификата.

Сегодня по сертификату можно приобрести около 270 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Всего с начала года севастопольцы приобрели более 26 тысяч изделий, оплатив их электронными сертификатами на сумму более 63 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба управляющую региональным Отделением СФР Елену Гайворонскую.

Социальный фонд разработал  электронный Каталог ТСР для подбора и приобретения технических средств реабилитации. Кроме того на сайте фонда можно рассчитать суммы компенсации и электронного сертификата.

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источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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