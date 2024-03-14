Отделение СФР по Севастополю оформило СНИЛС 3,3 тысячам новорожденных в 2023 году. Проактивно

Севастопольское Отделение Социального фонда России оформило страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 3,3 тысячам детей, рожденных в 2023 году.

Номер лицевого счета ребенка необходим для оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепления к поликлинике, для получения материнского капитала, оформления социальных выплат и пр.

Напомним, что с 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит беззаявительно. То есть родителям больше не нужно обращаться в Социальный фонд с документами.

После появления в информационной системе СФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка оформляется проактивно и направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по г.Севастополю Елену Гайворонскую.

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале Госуслуг. Чтобы получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.

Для семей, усыновивших детей, сохраняется заявительный порядок оформления СНИЛС. Усыновители, а также родители, у которых нет подтвержденной учетной записи на Госуслугах, могут обратиться в любую клиентскую службу СФР с паспортом, свидетельством о рождении детей и документами об усыновлении (для усыновителей). Страховой номер выдается в день обращения.

За консультацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-00-01 и связаться с оператором второй линии — специалистом севастопольского Социального фонда. Звонки со всех телефонов бесплатны.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю