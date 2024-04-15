Отделение СФР по Севастополю оплатило более 23 тысяч пособий по временной нетрудоспособности

С начала 2024 года Отделение Социального фонда по Севастополю оплатило 23 042 случая по временной нетрудоспособности на сумму более 220 миллионов рублей. Следует отметить, что 99,6% пособий было оформлено в проактивном режиме.

Листок нетрудоспособности, или как чаще его называют «больничный лист» — документ, подтверждающий, что вы болеете или ухаживаете за больным близким родственником, не можете вести трудовую деятельность и вам положено пособие по временной нетрудоспособности.

Организации получают данные о больничных листах в цифровом виде, что упрощает взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями. Электронный формат предоставляет гражданам постоянный доступ к информации о своих больничных выплатах. Сведения о статусах больничного листа и информация об оплате направляется в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, — цитирует пресс-служба управляющую Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

При амбулаторном лечении, то есть в поликлиниках, сведения об открытии листка нетрудоспособности направляются работодателю сразу. Если же речь идет о стационарном лечении, то сведения о больничном поступят работодателю только при закрытии листка нетрудоспособности. Поэтому для корректного заполнения табеля учета рабочего времени гражданам следует предупредить работодателя о больничном.

Напомним, что первые три дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, а последующие дни болезни — Отделение Социального фонда по Севастополю. Оплата больничных листов по уходу за больным членом семьи осуществляется за счет СФР с первого дня. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента поступления в фонд необходимых сведений. Выплату можно получить на банковский счет или через почтовое отделение.

Если остались вопросы, их можно задать по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю