Отделение СФР по Севастополю оплатило 49 249 электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) для более 27,7 тысячи жителей региона. С начала 2024 года на эти цели было направлено 18,7 миллиона рублей.

На сегодняшний день практически все листки нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Исключение предусмотрено для лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну.

Если работник заболел сам или получил бытовую травму, то первые 3 дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные дни — Отделение СФР по Севастополю. Если больничный выдан в связи с уходом за больным членом семьи, то всю сумму пособия выплачивает региональное Отделение фонда.

Важно отметить, что больничные оплачиваются официально трудоустроенным работникам. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составляет 4039 рублей в день, минимальный – 632 рубля за один день, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

На размер пособия по временной нетрудоспособности влияют: зарплата, которую работник получал за два предшествующих года; стаж застрахованного лица; сумма выплат в пределах облагаемого взносами лимита и сумма выплат, на которые были начислены страховые взносы.

Отметим, при страховом стаже более 8 лет больничный оплачивается в размере 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, при стаже от 6 месяцев до 5 лет — 60%. При стаже менее 6 месяцев пособие будет выплачиваться в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

Для тех, кто работает не на полную ставку, размер пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени. Например, если работник работает на 0,5 ставки, сумма будет вдвое меньше, чем при работе на полную ставку.

Также пособие по нетрудоспособности могут получить лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию. Ими могут быть адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой, индивидуальные предприниматели, члены крестьянско-фермерских хозяйств. После уплаты страховых взносов в 2024 году они приобретают право на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на следующий календарный год.

Напоминаем, что для получения консультации специалистов Отделения СФР Севастополю можно позвонить по номеру телефона единого контакт-центра СФР: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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