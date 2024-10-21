Отделение СФР по Севастополю оплатило родителям детей с инвалидностью более 2,2 тысячи дополнительных выходных

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Севастополю оплатило работающим родителям детей с инвалидностью 2 257 дополнительных выходных дней на сумму более 7 миллионов рублей.

Родители, опекуны и попечители имеют право на четыре дополнительных выходных в месяц для ухода за детьми с инвалидностью. Такие дни можно использовать как ежемесячно, так и накапливать и взять их в виде разового отпуска длительностью до 24 дней. График предоставления указанных дней согласовывается с работодателем. Заявление на дополнительные выходные дни подается в отдел кадров по месту работы.

Взять дополнительные выходные может один из работающих родителей независимо от того, трудоустроен второй родитель или нет. Если оба родителя работают, то такие выходные они могут поделить по своему усмотрению. Например, два дня в месяц может взять мама, остальные два дня — папа.

Оплата производится в размере среднего заработка. Первоначально ее осуществляет работодатель из собственных средств, а затем эту сумму ему компенсирует Отделение Социального фонда по Севастополю.

Обращаем внимание, что дополнительные выходные дни не предоставляются в период очередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Неиспользованные накопленные дни не переносятся на другой календарный год и денежная компенсация за них не предоставляется.

Более подробные ответы можно получить по телефону единого контакт-центра — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), режим работы операторов второй линии Отделения СФР по Севастополю — с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

Социальные сети Отделения СФР по Севастополю vk.com/sfr.sevastopol, t.me/SFR_Sevastopol, ok.ru/sfr.sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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