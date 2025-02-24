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За минувшие выходные доверчивые севастопольцы отдали мошенникам почти три миллиона рублей
Иллюстрация: pxhere.com

Отделение СФР по Севастополю призывает жителей города быть бдительными — мошенники орудуют

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:56 24.02.2025

Севастопольцам поступают телефонные звонки и сообщения от якобы сотрудников Социального фонда с предложениями пересчитать пенсию, записаться на прием, получить срочную выплату. Главная цель звонков — завладеть персональными данными, чтобы потом выманить деньги.

Мошенники предлагают «юридическую» помощь в перерасчете пособий, сообщают, что не хватает стажа или пугают приостановкой выплат, просят сверить персональные данные для начисления. В разговоре и переписке они используют все приемы психологического воздействия — от доверительных советов до угроз.

Поэтому если с вами связались и представились сотрудниками Социального (Пенсионного) фонда, попросили выслать фото личных документов, перейти на сайт госуслуг для подачи заявлений или продиктовать код из СМС, пароль от личного кабинета для записи на прием либо уточнить номер банковской карты и ее ПИН-код — немедленно прекратите общение!

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Отделение Социального фонда России по Севастополю рекомендует запомнить три простых правила:

  • сотрудники не запрашивают по телефону никакие персональные данные;
  • все услуги СФР предоставляются в клиентских службах или на портале госуслуг бесплатно;
  • получить персональную консультацию или записаться на прием можно по телефону единого-контакт центра — 8 800-100-00-01.

Информация о мерах государственной поддержки доступна на сайте СФР, а также в официальных аккаунтах Отделения СФР по Севастополю ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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