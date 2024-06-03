Отделение СФР по Севастополю проактивно оформило более тысячи сертификатов на материнский капитал

С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по Севастополю проактивно оформило семьям 1054 сертификата на материнский капитал, используя сведения, поступившие в ОСФР из органов ЗАГС.

Сертификаты на материнский семейный капитал были направлены мамам детей в электронном виде в их личные кабинеты на портале госуслуг. В итоге семьям не пришлось обращаться в клиентские службы Отделения СФР. Распоряжаться капиталом на выбранные цели и контролировать остаток средств на сертификате можно также дистанционно на госуслугах.

Напомним, программа материнского семейного капитала в Севастополе действует с 2015 года. Изначально материнский капитал предназначался семьям за рождение с 2007 года второго либо последующих детей. С 2020 года сертификаты также стали получать семьи, в которых появился первый ребёнок.

Размер материнского капитала на первого ребенка составляет 630 380,78 руб. После появления в семье с 2020 года второго ребенка размер капитала увеличивается на 202 643,96 руб. Если в семье после 1 января 2020 года родился второй, третий ребенок или последующие дети, а ранее права на сертификат не было, маткапитал устанавливается в размере 833 024,74 руб.

Средства материнского семейного капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до трех лет, обучение детей, покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью или на накопительную пенсию мамы или отца. При этом можно выбрать как один вариант, так и направить деньги по нескольким направлениям.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю