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Отделение СФР по Севастополю: родители уже получают новую семейную выплату

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:05 03.06.2026

Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей. К середине дня 2 июня специалисты регионального Отделения Соцфонда уже перечислили средства трем семьям. По действующему регламенту, на вынесение решения по заявке отводится до двух недель и еще неделя – на перечисление средств.

Назначение и выплата пособий в такие сжатые сроки обеспечена благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов. Сегодня большинство услуг фонд предоставляет быстрее регламентных сроков, в среднем – за 4,5 дня.

Напомним, Отделение Социального фонда России по Севастополю начало принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня. Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.

При заполнении формы заявления необходимо быть предельно внимательным. Чаще всего родители допускают ошибки в адресах постоянной регистрации и фактического проживания, поэтому семьям, которые получают единое пособие, рекомендую указывать аналогичный адрес. Тем, кто служит, необходимо обязательно поставить отметку о том, что он военнослужащий или служащий силового ведомства, — уточнила начальник управления установления социальных выплат Лариса Миронова.

В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно.

Узнайте больше:  Более 20 тысяч севастопольских семей с детьми получают в 2026 году поддержку Соцфонда

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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