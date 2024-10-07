Отделение СФР по Севастополю выплатило единовременное пособие при рождении ребенка 1858 семьям

Единовременное пособие при рождении ребенка — это разовая мера поддержки, которую Отделение Социального фонда России по Севастополю предоставляет одному из родителей на каждого новорожденного ребенка. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка. Размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 24 604,30 руб.

Пособие положено всем российским семьям, при этом родители должны быть гражданами РФ и проживать на территории России. Выплата не зависит от уровня дохода и предоставляется как работающим, так и неработающим гражданам.

Работающей маме никаких документов предоставлять в Отделение фонда не нужно — в таком случае пособие назначается в беззаявительном порядке. Если работает только отец, ему необходимо обратиться к своему работодателю и представить ему свидетельство о рождении ребенка. Региональное Отделение СФР после получения сведений из ЗАГСа (о рождении ребенка), а также ответа с места работы родителя (по запросу на подтверждение данных) выплатит пособие в течение 10 рабочих дней, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Если оба родителя не работают, то заявление на выплату можно подать в любую клиентскую службу Отделения Социального фонда по Севастополю, в МФЦ или через портал госуслуг. Решение о назначении единовременного пособия неработающему родителю выносится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и поступления в Отделение СФР необходимых сведений. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Срок, в течение которого необходимо обратиться за выплатой, составляет 6 месяцев с момента рождения ребенка.

В текущем году единовременное пособие при рождении ребенка получили 1858 севастопольских семей. Всего на обеспечение этих целей Отделение Социального фонда России по Севастополю направило более 45 миллионов рублей.

Уточнить интересующую информацию можно по телефону контакт-центра — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) в рабочие часы Отделения СФР по Севастополю с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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