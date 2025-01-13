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Отделение СФР в Севастополе: после переезда для получения единого пособия семье необходимо подтвердить место проживания

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:30 13.01.2025

Если семья переезжает в другой регион, то родителю, получающему единое пособие, необходимо сообщить об этом в региональном Отделении Социального фонда России.

Такое условие получения выплаты связано с тем, что право на пособие, а также его размер, определяются по прожиточному минимуму в конкретном регионе. После переезда в субъект с другим прожиточным минимумом выплата пособия прекращается. Для его продолжения родителям нужно повторно оформить получение средств на новом месте, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

В Севастополе размер прожиточного минимума для трудоспособного населения на 2025 год составляет 19 716 руб. в месяц, соответственно, размер единого пособия для беременной женщины:

  • 50% — 9 858 руб.
  • 75% — 14 787 руб.
  • 100% — 19 716 руб.,

размер единого пособия на ребенка —

  • 50% — 8 772,5 руб.
  • 75% — 13 158,75 руб.
  • 100% — 17 545 руб.

Если выплата оформляется по временной регистрации и в регионе с более высоким прожиточным минимумом, региональное Отделение СФР, согласно правилам предоставления единого пособия, должно удостовериться, что родители и дети действительно переехали в новый субъект. Проверку осуществляют в отношении всех родителей, которые когда-либо оформляли выплату, а затем снова обратились за ней, — уточнила управляющий Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

Для этого Отделение  СФР уточняет данные о семье через государственные информационные системы. Проверяются сведения о регионе, в котором родители платят налоги или, например, оформили пособие по безработице. Также учитывается, где маме и папе назначена пенсия или льгота на оплату коммунальных услуг. Помимо этого, подтвердить факт проживания позволяют данные о заключении социального контракта или установлении семье статуса многодетной.

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В тех случаях, когда указанной информации нет или она свидетельствует о несовпадении регионов проживания семьи и оформления единого пособия, региональное Отделение СФР  запрашивает у родителей дополнительные документы и сведения. Это может быть договор аренды жилья в регионе, куда переехала семья, или справка из детского садика и школы ребенка, на которого назначается пособие.

Такие данные родители должны лично подать в клиентскую службу СФР по новому месту временного фактического проживания. При наличии права на пособие, если представленная информация подтвердит переезд семьи, выплата будет назначена.

Адреса клиентских служб СФР в Севастополе:

  • Клиентская служба СФР № 1 — ул. Урицкого, 2
  • Клиентская служба СФР № 2 — ул. Пожарова, 5
  • Клиентская служба СФР № 3 — ул. Киевская, 11
  • Клиентская служба СФР № 4 — ул. Н.Музыки, 60А.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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