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Отделение СФР в Севастополе выплатило 123 единовременных пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

Отделение СФР в Севастополе выплатило 123 единовременных пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:11 21.12.2023

Такую выплату могут оформить усыновители, опекуны и приемные родители. Пособие предоставляется в фиксированном размере – почти 23 тыс. рублей. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 175 тыс. рублей. При усыновлении двух и более детей пособие дается на каждого из них.

Обратиться за пособием нужно в течение полугода с момента, после того, как на ребенка оформлена опека. Это время отсчитывается со дня вступления в силу решения суда об усыновлении или решения органа опеки об установлении опеки или попечительства. В случае с приемными детьми это день заключения договора о передаче ребенка в семью. Пособие можно оформить в клиентских службах Социального фонда, многофункциональных центрах или на портале госуслуг. Для получения выплаты необходимо предоставить документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание в семью, свидетельство его рождения, а также реквизиты для перечисления средств, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Решение по пособию севастопольское Отделение Социального фонда выносит в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после решения о назначении выплаты.

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источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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