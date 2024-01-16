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Отделение Социального фонда России по г. Севастополю: «Важно для получателей пенсий через банки!»
Иллюстрация: ВК

Отделение Социального фонда России по г. Севастополю: «Важно для получателей пенсий через банки!»

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:07 16.01.2024

В Отделении Социального фонда России по г. Севастополю сообщили:

С января 2024 года финансирование выплаты пенсий и социальных пособий через кредитные учреждения (банки) осуществляется 4, 12 и 21 числа. В связи с тем, что 21 число января выпадает на выходной, выплата пенсии через банки будет произведена 19 января. Выплата и доставка пенсий отделениями почтовой связи производится в соответствии с ежемесячным графиком с 1 по 25 число месяца.

 

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