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Отделение Социального фонда России по РК предлагает самозанятым задуматься о декретных выплатах и пенсии

Отделение Социального фонда России по РК предлагает самозанятым задуматься о декретных выплатах и пенсии

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 13:36 14.05.2025

Специалисты Отделения Социального фонда России по РК отмечают:

Если вы работаете на себя, то наверняка знаете о налоге на профессиональный доход. Это — специальный налоговый режим для самозанятых граждан, при котором перечислять страховые взносы не обязательно. Из-за этого у вас не формируется право на страховую пенсию по возрасту, декретные выплаты. Единственный способ в этом случае обеспечить себе пенсию и декретные выплаты — это платить взносы в добровольном порядке.

Для этого нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию и социальному страхованию с Отделением СФР по Республике Крым, подав заявление:

  • в личном кабинете на Госуслугах,
  • в наших клиентских службах,
  • или через мобильное приложение «Мой налог».

И ежегодно вносить добровольные взносы. Как узнать размер взноса? Поможет электронный калькулятор ИПК и стажа https://es.pfrf.ru/ipkStazh

Чтобы правильно рассчитать сумму взноса, укажите требуемую величину ИПК и стажа, а также дату регистрации в качестве страхователя.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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