Отделение Социального фонда России по РК предлагает самозанятым задуматься о декретных выплатах и пенсии

Специалисты Отделения Социального фонда России по РК отмечают:
Если вы работаете на себя, то наверняка знаете о налоге на профессиональный доход. Это — специальный налоговый режим для самозанятых граждан, при котором перечислять страховые взносы не обязательно. Из-за этого у вас не формируется право на страховую пенсию по возрасту, декретные выплаты. Единственный способ в этом случае обеспечить себе пенсию и декретные выплаты — это платить взносы в добровольном порядке.
Для этого нужно вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию и социальному страхованию с Отделением СФР по Республике Крым, подав заявление:
- в личном кабинете на Госуслугах,
- в наших клиентских службах,
- или через мобильное приложение «Мой налог».
И ежегодно вносить добровольные взносы. Как узнать размер взноса? Поможет электронный калькулятор ИПК и стажа https://es.pfrf.ru/ipkStazh
Чтобы правильно рассчитать сумму взноса, укажите требуемую величину ИПК и стажа, а также дату регистрации в качестве страхователя.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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