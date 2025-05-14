Отделение Социального фонда России по РК предлагает самозанятым задуматься о декретных выплатах и пенсии

в личном кабинете на Госуслугах,

в наших клиентских службах,

или через мобильное приложение «Мой налог».

И ежегодно вносить добровольные взносы. Как узнать размер взноса? Поможет электронный калькулятор ИПК и стажа https://es.pfrf.ru/ipkStazh

Чтобы правильно рассчитать сумму взноса, укажите требуемую величину ИПК и стажа, а также дату регистрации в качестве страхователя.

источник: пресс-служба администрации Ялты