Отделение Социального фонда России в Севастополе обеспечило более 300 федеральных льготников бесплатным проездом к месту лечения и обратно

С начала 2023 года Отделение СФР по Севастополю выдало 1400 электронных талонов для бесплатного проезда к месту лечения и обратно. 315 севастопольцев, в том числе 115 сопровождающих их граждан, воспользовались данной льготой.

Правом на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, как и на бесплатные путевки для лечения в здравницах, обладают федеральные льготники, не отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента. Также бесплатным проездом обеспечиваются лица, сопровождающие детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I группы. Региональное ОСФР обеспечивает граждан бесплатным проездом к месту лечения и обратно на основании направления для получения высокотехнологичной медицинской помощи и талона №2, оформленного в Департаменте здравоохранения г. Севастополя, — отмечают в пресс-службе ведомства.

После получения талонов на проезд пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона или обратиться непосредственно в железнодорожные кассы.

источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю