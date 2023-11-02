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Отделение Социального фонда России в Севастополе обеспечило более 300 федеральных льготников бесплатным проездом к месту лечения и обратно

Отделение Социального фонда России в Севастополе обеспечило более 300 федеральных льготников бесплатным проездом к месту лечения и обратно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:28 02.11.2023

С начала 2023 года Отделение СФР по Севастополю выдало 1400 электронных талонов для бесплатного проезда к месту лечения и обратно. 315 севастопольцев, в том числе 115 сопровождающих их граждан,  воспользовались данной льготой.

Правом на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, как и на бесплатные путевки для лечения в здравницах, обладают федеральные льготники, не отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента. Также бесплатным проездом обеспечиваются лица, сопровождающие детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I группы. Региональное ОСФР обеспечивает граждан бесплатным проездом к месту лечения и обратно на основании направления для получения высокотехнологичной медицинской помощи и талона №2, оформленного в  Департаменте здравоохранения г. Севастополя, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

После получения талонов на проезд  пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона  или обратиться непосредственно в железнодорожные кассы.

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источник: пресс-служба Отделения СФР по Севастополю

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