Отдых в Крыму с питомцем? Что думают специалисты о запрете нахождения домашних собак на пляжах

Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие нововведения от действующих норм, РИА Новости Крым пояснила юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова.

Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, – сказано в приказе чрезвычайного ведомства РФ. Кроме того, документ запрещает использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, например, лежаки или бревна; оставлять без присмотра детей, вне зависимости от их навыков плавания; купаться в состоянии алкогольного опьянения. Спортивные игры разрешается проводить только в специально отведенных местах. Посетители пляжа обязаны придерживаться правил безопасности на водных объектах, избегать порчи имущества и оборудования пляжа. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций они должны сообщать об этом в экстренные службы и спасателям.

Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся в силе до 1 сентября 2031 года.

Разъяснение юриста

Еще с 30 сентября 2020 года были установлены правила пользования пляжами в Российской Федерации. Они действуют, и там повторяется та же фраза о запрете приводить с собой на пляж животных, поэтому новый приказ скорее просто дублирует эту норму, – разъясняет Разинова. При этом юрист подчеркивает, что речь в документах идет только об оборудованных пляжах. Именно на таких территориях запрещено пребывание с животными. Дикого побережья* запрет не касается – в такие места животных приводить можно. При этом и в данном случае действуют ограничения по нахождению с домашними питомцами. Существуют нормы, в том числе в Крыму, которые предписывают, что собака выше 35 см в холке в общественном месте должна быть в наморднике, и все собаки без исключения должны быть на поводке. У нас общественным местом считается любое место, где потенциально может находиться более одного человека, – констатируют юрист.

Домашние и бездомные

Я предлагаю поднять другой вопрос: владелец привитой, чистой собаки не может находиться с ней на официальном пляже. Зато на пляжах лежат собаки бездомные. Допустим, с клипсами. Эти бирки, может быть, прикреплены 2-3 года назад. То есть они не привиты, поскольку вакцина действует только один год. И никто с ними ничего не может сделать, потому что отлавливать собак с бирками повторно у нас запрещено. Вот этот вопрос требует решения, – считает Разинова. В целом ее точку зрения разделяет зоозащитник, председатель Крымской региональной общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова. Пока у нас будут безнадзорные животные, все эти правила для домашних переходят в смешное действо. Но что делать с безнадзорными животными, если у нас не хватает приютов? – задается вопросом Милованова.

Регистрация собак

По ее мнению, решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь состоит в контроле над заводчиками и владельцами. Милованова подчеркивает: многие безответственные люди выгуливают домашних питомцев без намордников и поводков, и именно они выбрасывают надоевших животных или же их приплод. Поэтому решение вопроса — в регистрации животных, которые живут у нас в квартирах, домах. Зарегистрируем животное на человека, привяжем его к адресу и будем требовать от людей порядка. Сейчас мы ничего не знаем о домашних животных. В частных подворьях разводят алабаев, продают их по 5 тысяч рублей, а новые хозяева не справляются и выбрасывают этих собак. Начинать надо с регистрации, – убеждена она. Регистрация решает сразу две проблемы: во-первых, можно доказать, что собака, гуляющая на пляже, принадлежит конкретному человеку и привлечь его к ответственности за нарушение правил. Во-вторых, выкинуть надоевшее животное на улицу уже не получится, и это существенно снизит число бездомных животных. Но в целом собака – это член семьи. Человек должен ездить с ней в машине, гулять в парке, ходить на пляж. Другой вопрос – ответственное отношение самих владельцев и контроль со стороны государства. А пока у нас принимают правила и приказы, а их соблюдение никто не контролирует и 20 лет идет разговор о том, что надо подготовить места для выгула животных, но никто их не готовит, – констатирует Милованова.

* Дикие пляжи в Крыму

На северо-западе Крыма, где тонкая песчаная полоса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское, есть Бакальская коса. Пляжи здесь комфортны, отдыхающих немного. Село Стерегущее — ближайшее к косе. На Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, раскинулись Генеральские пляжи, здесь немноголюдно даже в высокий сезон. Зато между каменными скалами и выступами много бухт с хорошо прогревшейся водой. Добраться можно как на личном авто, так и на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного. На мысе Фиолент в Севастополе пляжи все больше каменистые, берега — крутые. Попасть на Фиолент можно на машине, маршрутным такси из Севастополя или рейсовым катером из Балаклавы. Лисья бухта в Крыму — одно из самых популярных на полуострове мест для дикарей с палатками. Она находится между поселками Курортное и Прибрежное. Добираться из Судака в Курортное, а потом еще около трех километров пешком по берегу моря.