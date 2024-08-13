Отдыхая на море, плавая по волнам, не забывайте о безопасности. «КРЫМ-СПАС» напоминает

Вчера днём сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», во время патрулирования акватории заметили сапбордиста на отдалении около 1 км от берега. Спасатели на моторной лодке незамедлительно подошли ближе и уточнили, необходима ли ему помощь.

Выяснилось, что мужчина не рассчитал сил и, в связи с порывистым ветром, самостоятельно вернуться обратно ему трудно. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» доставили туриста на берег и провели с ним профилактическую беседу о правилах безопасного выхода в море на плавсредстве, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым рекомендует гражданам изучить правила безопасности при выходе в море на САП-борде:

— не следует пренебрегать «лишем». Это – тонкий поводок, который одним концом крепится к борду, а другой – к ноге райдера. При падении он не даст отплыть доске далеко, позволит быстро подтянуть его к себе и выбраться из воды.

— Не следует пренебрегать спасательным жилетом. Он позволит оставаться на плаву, даже упав с САП-борда. Также спасательные жилеты, как правило, имеют яркий цвет, что делает райдера более заметным для товарищей по увлечению и судоводителей.

— Проверяйте исправность САП-борда перед каждым выходом на воду. Если он надувной, необходимо проверить, нет ли в нём повреждений. При погружении в воду они обнаружат себя характерными пузырьками воздуха. Эксплуатировать повреждённый САП-борд нельзя.

— При прогулках на САП-борде следует учитывать ветер и течение. Они могут значительно усложнить передвижение по воде. Особенно опасно, когда они несут Вас в сторону от берега.

— Необходимо быть предельно внимательными в местах регулярного прохождения маломерных судов. Особенно опасны участки акватории, прилегающие к причалам, базам-стоянкам маломерных судов, яхт-клубам. Водителю маломерного судна бывает сложно заметить сапбордиста из-за его небольших размеров, а также бликов на воде и своевременно среагировать, чтобы избежать столкновения.

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