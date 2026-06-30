Отдыхающая в Крыму пара из другого региона напала на местную жительницу

В Ленинском районе сотрудники полиции привлекли к ответственности к административной ответственности супружескую пару, прибывшую на отдых в Крым, после конфликта с местной жительницей, в ходе которого женщина получила телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В отдел полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что на одной из улиц посёлка Ленино у неё возник конфликт с неизвестными лицами, которые причинили ей телесные повреждения.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции также выявили видеозапись, фиксирующую отдельные эпизоды произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В результате проведённой проверки полицейские установили личности правонарушителей – ими оказались супруги: мужчина 47 лет и женщина 39 лет, прибывшие в Крым на отдых.

В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство, в отношении женщины – за побои.

По решению суда супружеская пара привлечена к административной ответственности – им назначено наказание в виде уплаты штрафов.

Ранее сообщалось, что суд признал 37-летнюю жительницу Нижнегорского района виновной в применении насилия к представителю власти – она ударила сотрудника полиции по лицу в отделе внутренних дел.

источник: Московский комсомолец Крым

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