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Отели и рестораны приглашают к участию в XI заявочной кампании Всероссийской премии в области гостеприимства

Отели и рестораны Крыма приглашают к участию в XI заявочной кампании Всероссийской премии в области гостеприимства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 25.07.2024

Крымские отели и рестораны  приглашаются к участию в ежегодной Всероссийской премии в области гостеприимства Russian Hospitality Awards, которая вот уже 10 лет награждает лучшие объекты страны. Участие в проекте — отличная возможность заявить о себе на всю страну, повысить узнаваемость бренда и получить престижную награду, которой доверяют. Russian Hospitality Awards — это ежегодная Всероссийская премия в области гостеприимства, которая вот уже 10 лет награждает лучшие объекты страны.

Подать заявку приглашаются отели, имеющие государственную классификацию, генеральные менеджеры, управляющие компании, внешние рестораны с локальной кухней, а также рестораны при отелях. Участие для всех номинантов бесплатное.

Прием заявок продлится 2 недели и завершится 14 августа.

Нововведения в проекте 2024 года: номинация «Лучшая ресторанная концепция локального продукта», в которой могут участвовать отдельно стоящие городские и загородные рестораны (НЕ при отелях). Важный критерий – 70% продуктов в ресторане должны быть от локальных производителей; номинация «Лучшая HR-кампания». К участию приглашаются только Управляющие компании.

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В общей сложности отелям и ресторанам предлагаются 23 номинации, с возможность выбора одной или двух (третьей номинацией может быть «Лучший генеральный менеджер» или «Шеф-повар ресторана при отеле»).

Общий список номинаций: https://hospitalityawards.ru/hotel/nomination

Конкурс продлится 6 месяцев и состоит из: оценки trustyou.com и жюри, посещения тайными гостями, аудита от компании ДРТ (обзвон и интервью).

Победители будут объявлены весной 2025 года на торжественном гала-ужине в Москве.

Подать заявку на участие можно будет на сайте Премии в период с 1 по 14 августа включительно.

Оперативно узнавать новости и следить за ходом конкурса можно в телеграм-канале Russian Hospitality News: https://t.me/russianhospitalityawards

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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