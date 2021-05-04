«Откровения» Зеленского: в Европе идет война из-за Крыма, Украина – «мощная держава» и она хочет в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса украинского президента.

Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке — это и есть война в Европе, — сказал Зеленский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с Зеленским заявил, что в июне на саммите в Брюсселе будет рассмотрена «дорожная карта» для вступления Украины в НАТО. По словам польского президента, в этой «карте» будут перечислены шаги, которые Киеву нужно будет выполнить для членства в Североатлантическом альянсе, «которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется».

В свою очередь, президент Украины поблагодарил польского коллегу за поддержку инициативы Киева присоединиться к НАТО. Зеленский также заявил, что «Украина является мощной державой, которая только укрепит Евросоюз». Поэтому, считает украинский лидер, страну необходимо видеть в ЕС как «равноправного партнера».

В эфире Радио Sputnik заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев прокомментировал заявление украинского лидера.

Во-первых, страны Балтии и Польша – это еще далеко не вся Европа. Во-вторых, воссоединение Крыма с Россией никак не влияет на безопасность Европы в том случае, если европейские члены НАТО не будут излишне провоцировать ситуацию вблизи Крыма. В-третьих, основным провокатором обострения ситуации в Донбассе является украинская сторона. Именно она наращивала военное присутствие. И с этой точки зрения, основным дестабилизатором в Европе является нынешний киевский режим, который на самом деле является полностью зависимым от Вашингтона, – сказал Владимир Евсеев.

Жаль, что лидер «мощной державы» этого не понимает или делает вид, что не понимает.

PS. Ну не удержались мы и напоминаем фотоклассику времен майдана. Годы идут, меняются спикеры, а «мрии» остаются неизменными: