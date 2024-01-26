Открыт прием заявок на участие в фестивале документального кино «КрымДок»

Заявки принимаются до 15 апреля.

Открыт прием заявок на участие в VII Крымском открытом фестивале документального кино «КрымДок», который с 2018 года является постоянно действующим культурным проектом Республики Крым. В этом году фестиваль пройдет с 14 по 18 мая в Симферополе.

Основная конкурсная программа содержит три номинации: «Крым на документальном экране», «Крымские премьеры документального кино», «Дебюты».

Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2024 года на электронную почту krymdoc.fest@yandex.ru.

После окончания работы Селекционной комиссии, список фильмов конкурсной программы в номинациях будет размещен на официальном сайте фестиваля. Ознакомиться с регламентом фестиваля и скачать заявку можно по ссылке.

СПРАВКА: Крымский открытый фестиваль документального кино «КрымДок» ежегодно проходит под патронатом министерства культуры РК Организатор — «Крымский киномедиацентр» при участии Ассоциации документального кино Союза кинематографистов Российской Федерации. Фестиваль популяризирует и продвигает документальное кино в Республике Крым, повышает роль неигрового кино в становлении поликультурных связей.