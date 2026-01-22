Открыт прием заявок на уникальную программу подготовки руководителей здравоохранения. Крымчан приглашают

Прямо сейчас:
иллюстрация: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В России впервые стартует образовательная программа подготовки руководителей здравоохранения «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения».

Проект разработан Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с ЦНИИОИЗ Минздрава России при поддержке ведомства.

Ключевая особенность программы — фокус на разработку стратегии развития здравоохранения региона.

Формат обучения:

  • четыре очных модуля (два из них пройдут в регионах);
  • практическая работа: аудит региональных систем, внедрение проектных решений и масштабирование лучших региональных практик;
  • развитие лидерских компетенций и навыков стратегического планирования.

 Кто может участвовать:

  • профессионалы с опытом работы в здравоохранении от 5 лет;
  • руководители региональных и федеральных медицинских организаций или органов власти в сфере охраны здоровья не менее 2 лет.
Как отметила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова, в рамках программы предусмотрена отработка на практике компетенций по формированию региональных стратегий развития системы охраны здоровья — это является отличительной особенностью программы. Слушатели будут обучены методикам проведения аудита региональных систем здравоохранения, а также по окончанию программы приступят к реальному внедрению разработанных проектных или процессных решений для региона, крупной федеральной медицинской или образовательной организации, с учетом лучших региональных практик и межведомственного компонента.

Заявки принимаются до 12 февраля 2026 года по ссылке: https://project.rsv.ru/start-screen/lvm2.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

