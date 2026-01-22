Открыт прием заявок на уникальную программу подготовки руководителей здравоохранения. Крымчан приглашают

четыре очных модуля (два из них пройдут в регионах);

практическая работа: аудит региональных систем, внедрение проектных решений и масштабирование лучших региональных практик;

развитие лидерских компетенций и навыков стратегического планирования.

Кто может участвовать:

профессионалы с опытом работы в здравоохранении от 5 лет;

руководители региональных и федеральных медицинских организаций или органов власти в сфере охраны здоровья не менее 2 лет.

Как отметила директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова, в рамках программы предусмотрена отработка на практике компетенций по формированию региональных стратегий развития системы охраны здоровья — это является отличительной особенностью программы. Слушатели будут обучены методикам проведения аудита региональных систем здравоохранения, а также по окончанию программы приступят к реальному внедрению разработанных проектных или процессных решений для региона, крупной федеральной медицинской или образовательной организации, с учетом лучших региональных практик и межведомственного компонента.

Заявки принимаются до 12 февраля 2026 года по ссылке: https://project.rsv.ru/start-screen/lvm2.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК