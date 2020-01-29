Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

Открыта регистрация для участников VI Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 23 по 25 апреля 2020 года.

Форум традиционно соберёт на своей площадке мировых политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей власти и средств массовой информации. По прогнозам организаторов, в этом году в мероприятии примут участие порядка 3 000 человек. Традиционно на ЯМЭФ презентуют инвестиционный потенциал региона, а также участники заключат взаимовыгодные контракты. Кроме того, тематический фокус VI ЯМЭФ остановится на национальных проектах и их реализации. Подробнее на официальном сайте форума.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. В форуме приняли участие более 4, 5 тысяч человек из порядка 100 стран. В рамках форума компании заключили 102 соглашения.