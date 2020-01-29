Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

crimeapress_news

Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 29.01.2020

Открыта регистрация для участников VI Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 23 по 25 апреля 2020 года.

Форум традиционно соберёт на своей площадке мировых политиков, бизнесменов, общественных деятелей, представителей власти и средств массовой информации. По прогнозам организаторов, в этом году в мероприятии примут участие порядка 3 000 человек. Традиционно на ЯМЭФ презентуют инвестиционный потенциал региона, а также участники заключат взаимовыгодные контракты. Кроме того, тематический фокус VI ЯМЭФ остановится на национальных проектах и их реализации. Подробнее на официальном сайте форума.

Напомним, Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. В форуме приняли участие более 4, 5 тысяч человек из порядка 100 стран. В рамках форума компании заключили 102 соглашения.

Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

Открыта регистрация на VI Ялтинский международный экономический форум

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.