Открытие границ не изменило спрос на российские курорты. Прогноз на август в Крыму – 2 миллиона туристов

Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции — первый после пандемии рейс вылетел неделю назад из Шереметьево в Анталью. Вообще-то Россия возобновила рейсы в Турцию с 1 августа. Однако до 10 августа улететь можно было только в Стамбул и Анкару. Помимо этого сейчас открыто авиасообщение с Великобританией и Танзанией, также открыта граница с Абхазией. Но такое «разнообразие мест» никак не повлияло на популярность курортов Крыма и Краснодарского края. Крымские санатории на август забронированы на 90%. В этом месяце на полуострове ожидают почти 2 миллиона туристов. Об этом пишут «Известия» .

Если говорить о влиянии открытия зарубежных курортов на российские курорты, то мы не видим никакого снижения и повышение цен подтверждает, что спрос высокий и на наших курортах. Мы видим только общее увеличение туристов, то есть Турция оттянула на себя туристов, которые не могли принять решение о месте отдыха или тех, кто собирался ехать в Турцию, — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

В июле в Крыму отдохнуло около полутора миллионов курортников. Прогнозы АТОР и республиканского минкурортов: август будет успешнее. Мало того, уровень бронирования на сентябрь–октябрь также высокий и составляет на сегодня 70–80%. В миннкурортов РК сообщили, что традиционно заполнены Большая Ялта и весь Южный берег Крыма. Однако в последние годы отмечается тенденция большей заполняемости западного и восточного побережья.

Добавляют туристической привлекательности и масштабные фестивали, проводимые в Крыму в «Бархатный сезон». Так, в Коктебеле с 21 по 23 августа состоится «Koktebel Jazz Party», а 25 августа – фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки «Rap Koktebel». Со 2 по 6 сентября в районе Судака также пройдет фестиваль «Таврида-АРТ».