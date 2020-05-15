Открытие Крымского моста два года назад дало импульс социально-экономическому развитию полуострова

Открытие Крымского моста стало не только экономическим, но и важным политическим проектом, проектом-символом единства Крыма и России. Такой комментарий по поводу двухлетия Крымского моста дал Глава РК Сергей Аксёнов.

Два года назад наш Президент дал старт автомобильному движению по Крымскому мосту. Ввод в эксплуатацию этого важнейшего объекта транспортной инфраструктуры придал мощный импульс социально-экономическому развитию Крыма. Достаточно сказать, что по итогам 2018 – 2019 годов экономика республики выросла на 10,7%, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что особенно позитивно открытие моста повлияло на развитие туризма, торговли, транспорта, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности. Выросла инвестиционная активность.

К сожалению, коронавирусная угроза внесла коррективы в наши планы. Но в то же время мы должны помнить, что нынешняя ситуация – это относительно кратковременный эпизод, а мост построен на века. Уверен, что мы пройдем сложный период, преодолеем все трудности и наверстаем упущенное, – добавил Глава Республики.

По мнению Аксёнова, надо помнить, что Крымский мост – не только экономический, но и важный политический проект, проект-символ единства Крыма и России.

Это достойный ответ нашей страны на современные вызовы, на санкции и блокады, который в очередной раз показывает всему миру, что наш народ способен творить историю, способен «сказку делать былью» и воплощать в реальность мечты многих поколений, – подчеркнул Глава Крыма.

Он еще раз поблагодарил всех, кто причастен к реализации этого грандиозного проекта.