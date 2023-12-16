Открытие оффшорной компании в Англии — как этот способ экономии сделать легальным

Открытие оффшора в Англии может быть относительно простым процессом, но требует внимательного планирования и понимания соответствующих правил и требований. Вот несколько основных моментов, которые нужно знать:
Выбор типа компании:
- самый распространенный тип компании в Великобритании для международных бизнесов — это «Private Limited Company» (Ltd). Это обеспечивает ограничение ответственности акционеров и более простые административные процессы.
Регистрация:
- регистрация компании проводится через Companies House, ведомство, отвечающее за регистрацию компаний в Великобритании. Потребуется уникальное название компании, адрес регистрации и информация о директорах и акционерах.
Адрес компании:
- в Великобритании требуется иметь физический адрес для компании. Это может быть собственный адрес бизнесмена или услуга предоставления юридического адреса.
Директоры и акционеры:
- нужно предоставить информацию о директорах и акционерах компании. Директор может быть резидентом любой страны, и это может быть физическое или юридическое лицо.
Налоговые обязательства:
- оффшорные компании обычно пользуются льготами по налогообложению. Однако важно знать о налоговых обязательствах в Великобритании и в стране резидентства.
Соблюдение законодательства:
- соблюдение местного законодательства и требований очень важно. Нужно знать официальные правила и регуляции, касающиеся компании. Крайне важно — обязательно соблюдать сроки подачи отчетности и налоговых деклараций.
Это общие указания, и для более детальной информации лучше консультироваться с юристом или консультантом по оффшорным вопросам. Специалисты смогут ответить на на специфические вопросы, с учётом конкретных обстоятельств.
Минусы открытия оффшорной компании
Нередко можно услышать, что к оффшорным компаниям бизнесмир относится настороженно. Почему так? Причин тому несколько:
- негативное восприятие: оффшорные компании часто ассоциируются с налоговым уклонением и скрытыми финансовыми операциями. Это может вызывать подозрения со стороны государственных органов и общественности.
- регулятивные ограничения: некоторые страны вводят ограничения и правила, связанные с использованием оффшорных структур. Эти ограничения могут включать в себя более строгий финансовый мониторинг, дополнительные отчетные обязанности и высокие штрафы за нарушения.
- изменения в налоговом законодательстве: налоговое законодательство может изменяться, и страны могут вводить новые правила для борьбы с налоговым уклонением. Это может повлиять на выгоду использования оффшорной структуры.
- высокие затраты: открытие и поддержание оффшорной компании может потребовать значительных затрат. Это включает в себя регистрационные сборы, услуги консультантов, адвокатов, а также расходы на поддержание банковского счета и бухгалтерское обслуживание.
- ограниченный доступ к рынкам: в некоторых случаях оффшорные компании могут сталкиваться с ограничениями доступа к определенным рынкам или банковским услугам.
- изменения в международной политике могут повлиять на статус оффшорных юрисдикций и создать дополнительные риски для компаний, зарегистрированных в этих странах.
Перед принятием решения о создании оффшорной компании важно тщательно оценить все плюсы и минусы, а также учитывать изменчивость мирового законодательства и налоговой политики.
Преимущества использования оффшорных компаний в Великобритании могут включать:
- лимитированная ответственность: как и в случае компаний с ограниченной ответственностью (Ltd), оффшорные компании в Великобритании могут предоставлять лимитированную ответственность, что означает, что личное имущество акционеров обычно не подлежит конфискации для покрытия долгов компании.
- широкий выбор структур: Великобритания предлагает разнообразные виды бизнес-структур, таких как LLP (Партнёрство с ограниченной ответственностью), Ltd (Компания с ограниченной ответственностью), PLC (Публичная акционерная компания), и др.
- доступ к финансовым услугам: Великобритания является крупным мировым финансовым центром с развитой инфраструктурой, что обеспечивает доступ к широкому спектру финансовых услуг, включая банковские, страховые и инвестиционные.
- политическая стабильность: Великобритания известна своей политической стабильностью, что может придавать уверенность бизнесам и инвесторам.
- престиж и доверие: иметь оффшорную компанию в Великобритании может подчеркнуть статус и доверие к бизнесу.
Однако, важно отметить, что преимущества могут зависеть от конкретных целей бизнеса и индивидуальных обстоятельств. Налоговая обстановка и правила могут изменяться, и преимущества также могут зависеть от страны резидентства и других факторов. Перед принятием решения рекомендуется получить профессиональные консультации от юристов или бухгалтеров, знакомых с местным законодательством.
Оффшорная компания в Англии — почему «да»
На данный момент ситуация такова, что Англию оффшором с сомнительной юрисдикцией в мировом бизнесе не считает никто. Более того, оффшорные компании, зарегистрированные в Великобритании, чаще всего и не рассматриваются как «типичные» оффшорные структуры. «Английская скрупулёзность» работает и здесь. Термин «налоговое убежище» сюда явно не подходит. Просто страна предоставляет возможность международному бизнесу относительную «легкость» ведения дел при максимальной прозрачности юридических схем. И довольно обширных предложений с точки зрения того, какой может быть компания по виду.
К примеру, это — уже упомянутое выше — партнёрство с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP). Форма юридического образования, которая предоставляет своим участникам лимитированную ответственность, аналогичную той, которая характерна для компаний с ограниченной ответственностью (Limited Company). LLP сочетает элементы партнёрства и компании.
Основные характеристики такой бизнес-модели:
Ответственность участников:
- участники LLP несут ответственность только до размера вложенных ими вкладов. Их личное имущество в случае банкротства компании не подлежит конфискации для удовлетворения долгов компании.
Налогообложение:
- LLP обычно облагается налогом на прибыль на уровне участников. Прибыль распределяется между участниками, и они индивидуально уплачивают налоги на свои доли прибыли.
Управление:
- LLP управляется участниками или назначенными ими партнёрами. Внутренние правила управления обычно определяются соглашением между участниками.
Регистрация:
- Регистрация LLP осуществляется в Companies House, и ей требуется предоставить информацию о партнёрах, регистрационный адрес и другие сведения.
Обязанности по отчетности:
- LLP обязано предоставлять финансовые отчеты и другие документы в Companies House, а также уведомлять о любых изменениях в структуре или руководстве компании.
Гибкость структуры:
- LLP обладает определенной степенью гибкости в установлении внутренних правил и распределении прибыли между партнёрами.
Отметим, что партнёрство с ограниченной ответственностью (LLP) в Великобритании обычно не считается типичной оффшорной структурой, однако, может предоставлять определенные преимущества для бизнеса, особенно в контексте лимитированной ответственности и налоговой эффективности — https://imperiallegal.com/ru/media/articles/how-to-open-an-offshore-company-in-the-uk-and-save-money-legally.
Открытие бизнеса в Великобритании — возможные способы экономии
Какие ещё есть способы легальной экономии, если говорить об открытии бизнеса в Великобритании иностранцами кроме оффшоров? Несколько способов, которые можно рассмотреть:
Использование налоговых льгот:
- в Великобритании существует ряд налоговых льгот и инцентивов для предпринимателей и новых бизнесов. Это может включать в себя льготы по налогу на корпоративный доход, освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) в определенных случаях и другие.
Выбор правильной структуры компании:
- выбор правильной формы компании (например, LLP, Limited Company) может помочь в оптимизации налоговых обязательств. Например, Limited Company может позволить эффективнее управлять корпоративным налогом и доходами.
Инвестиции в исследования и разработки:
- Великобритания предоставляет налоговые льготы для компаний, вкладывающих средства в исследования и разработки. Это может быть полезным для инновационных компаний.
Консультации с налоговыми экспертами:
- Сотрудничество с профессиональными налоговыми консультантами или бухгалтерами может помочь определить оптимальные стратегии для вашего конкретного бизнеса и соблюсти все налоговые обязательства.
Оценка возможности использования двойного налогообложения:
- Если у вас есть связи с другими странами, то может быть полезным изучить возможности использования соглашений о предотвращении двойного налогообложения для оптимизации налоговых обязательств.
Важно уточнить, что эти стратегии должны быть реализованы в рамках законов и регуляций Великобритании. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональными налоговыми консультантами или бухгалтерами, чтобы разработать индивидуализированный план, соответствующий конкретной ситуации.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: обзор
Больше по теме:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: обзор