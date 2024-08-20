Открытие второго этапа трассы Симферополь – Евпатория – Мирный сократит время в пути к западному побережью Крыма

Глава Крыма акцентировал, что строительство дороги Симферополь – Евпатория – Мирный стало возможным благодаря поддержке Президента Владимира Путина. Советом министров Республики Крым вместе с Правительством Российской Федерации были приняты все соответствующие решения, подготовлена необходимая документация.

Сергей Аксёнов выразил благодарность АО «ВАД» за досрочную сдачу важного объекта и подчеркнул большой вклад компании в развитие дорожной инфраструктуры в республике в целом. «Предприятие помогает менять облик Крыма, делать его все более привлекательным для туристов и комфортным для жителей. Благодарю руководство, учредителей и коллектив компании за проделываемую работу. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество Республики Крым и АО «ВАД» будет продолжено, – заявил Глава республики.

За безупречное исполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и в связи с досрочным введением в эксплуатацию объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный» Сергей Аксёнов вручил генеральному директору АО «ВАД» Валерию Абрамову орден «За верность долгу».

В свою очередь, Валерий Абрамов сообщил, что «ВАД» продолжает реализацию крупных дорожных проектов в Крыму. Среди прочего, в октябре текущего года планируется сдать в эксплуатацию первый этап юго-восточного обхода города Симферополя. В 2025 году ожидается начало работ по строительству трассы в обход города Алушты; в настоящее время производится выкуп земельных участков, ведутся археологические изыскания и другое.

В дополнение Сергей Аксёнов рассказал о вариантах строительства дороги Белогорск – Приветное, решение по которой может быть принято в следующем году.

В настоящее время определяется источник финансирования. По предварительным оценкам, стоимость работ составит до 40 млрд рублей. Кроме того, к 2027 году планируется завершить строительство и реконструкцию дороги Льговское – Грушевка – Судак. Делаем все, чтобы максимально повысить доступность наших курортов как для туристов, так и для крымчан, – сказал Глава республики.

Глава Крыма проинформировал, что в этом году на республиканские дороги за счет перераспределения и экономии средств в рамках программы социально-экономического развития Крыма будет дополнительно направлено еще около 5 млрд рублей.

СПРАВКА. Компания «ВАД» создана в 1994 году за постановлением Выборгской районной администрации города Санкт-Петербурга. Выполняет все виды работ по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог. Центральная лаборатория компании осуществляет все виды испытаний по контролю качества грунтов, дорожно-строительных материалов, строительной и дорожно-строительной продукции.

Трасса Симферополь – Евпатория – Мирный связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крыма и является ответвлением от трассы А-291 «Таврида» Керчь – Симферополь – Севастополь. Общая протяженность составляет 61,2 километра, из них 55,6 км – четырехполосный отрезок, еще 5,6 км – двухполосный. Работы стоимостью порядка 49 млрд рублей выполнены раньше установленного срока.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым