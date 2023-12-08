Отмечены лучшие учителя русского языка в рамках олимпиады «Хранители русского языка». Из Крыма — Екатерина Петрова

Итоги Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Хранители русского языка» подвели на торжественной церемонии в Туле, где прошёл финальный этап соревнования. Лучшие учителя разделили между собой призовой фонд в размере 18 миллионов рублей.

Победителем олимпиады стала Татьяна Политова, учитель русского языка Лицея народной дипломатии г. Сыктывкар (Республика Коми). Призеры: Александра Черкасова (Гимназия №2, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область), Анастасия Василевская (Образовательный центр «Содружество», г. Воронеж, Воронежская область), Елена Жильцова (Средняя школа №2 г. Пестово Новгородская область), Ксения Булатова (Средняя общеобразовательная школа №29, г. Кострома, Костромская область).

Их выбрали из 85 финалистов, прошедших 3 этапа отбора – дистанционный, региональный и всероссийский. В дистанционном этапе отборе приняли участие 11 868 учителей русского языка со всей страны. В региональных этапах соревновались 3343 педагога. В финале приняли участие преподаватели образовательных организаций из 84 субъектов РФ и общеобразовательной школы при Посольстве России во Франции.

В этом году для поддержки учителей впервые была учреждена благотворительная программа от фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова. 30 учителей – победитель, призеры и следующие за ними в турнирной таблице педагоги – будут получать выплаты от «Эмпатии» в размере 50 тысяч рублей ежемесячно в течение целого года.

Среди лауреатов благотворительной программы от «Эмпатии» педагог из г. Судак: Петрова Екатерина Александровна, Средняя общеобразовательная школа №4 им. Героя Советского Союза В.Л. Савельева, Республика Крым.

Олимпиаду учредило Министерство просвещения Российской Федерации, организаторами выступают Академия Минпросвещения России и благотворительный фонд «Эмпатия». Всероссийский этап соревнования прошёл при поддержке Правительства Тульской области в кластере «Октава».

Финалисты написали диктант и разработали проект урока по мотивам творчества и жизни Л.Н. Толстого на основе поездки в Ясную поляну. Педагоги приняли участие в тематических мастер-классах, побывали на экскурсии в Музее оружия и Музее обороны Тулы, а в итоговый день вместе с федеральными и региональными экспертами обсудили состояние современного языка и способы популяризации грамотной русской речи.

Награды победителями вручили Ольга Гремякова и проректор Академии Минпросвещения России Богдан Легостаев.

Цель олимпиады – повысить престиж профессии учителя. Эта же идея лежит в основе создания фонда «Эмпатия»: мы запускаем благотворительные программы в разных регионах России для поддержки и развития педагогического сообщества. Преподаватель в школе – это человек, который определяет наше общее будущее, и поддерживать престиж такой важной профессии стоит не только словом, но и делом, – поздравил победителей основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Результаты финального этапа доступны на сайтах Академии Минпросвещения России и фонда «Эмпатия» .

Об олимпиаде

Всероссийская профессиональная олимпиада для учителей «Хранители русского языка» проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации второй год подряд. В дистанционном этапе олимпиады в этом году приняли участие более 11,8 тыс. педагогов из 89 субъектов Российской Федерации и 11 заграншкол МИД России. Организатором мероприятия выступает Академия Минпросвещения России.

Целью профессиональной олимпиады в Год педагога и наставника стало повышение статуса учителя, а для педагогов – самосовершенствование и повышение уровня знаний.

О фонде «Эмпатия»

Фонд «Эмпатия» создан в 2019 году предпринимателем Михаилом Шелковым . Фонд работает по разным направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1100 педагогов в Свердловской̆ области, организует бесплатные образовательные курсы, проводит инженерный акселератор для школьников и конкурс для учителей Тульской области, а также оказывает адресную поддержку детской коррекционной школе, активным учителям и школьникам-отличникам в Свердловской области.

О кластере «Октава»

Творческий индустриальный кластер «Октава» — креативное пространство в центре Тулы, открытое при поддержке частного инвестора Михаила Шелкова на базе одноименного действующего завода в апреле 2018 года. Здесь можно сходить на выставку современного искусства, получить навыки в Высшей технической школе, услышать самую актуальную музыку, провести время с книгой в современной библиотеке, познакомиться в мультимедийном Музее станка с историей промышленности Тулы и России. Специально для креативной молодежи (от 13 до 18 лет) в кластере создали новое направление — «ОКТАВА_Ю», где можно учиться и отдыхать. Резиденты «Октавы»: проект «Книги на Октаве», включающий в себя библиотеку, лекторий и книжный магазин, Высшая техническая школа, техлаб Pro.Парк, студия звукозаписи Oktava Lab, коворкинг.

источник: пресс-служба Благотворительного фонда «Эмпатия»