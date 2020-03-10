Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на другие налоговые режимы?

Новая редакция Налогового кодекса, предусматривает отмену с 1 января 2021 года специального режима ЕНВД — «единый налог на вмененный доход».

С целью принятия оптимального решения налоговая служба разработала для бизнесменов новый информационный сервис « Выбор подходящего режима налогообложения », который функционирует на сайте ФНС России, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

С помощью этого сервиса каждый желающий может в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения. Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель или компания. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы:

упрощенная система налогообложения — «доход»,

упрощенная система налогообложения «доход минус расход»,

патентная система.

О каждом режиме и порядке перехода можно прочитать краткую справку, и принять для себя решение — что выбрать и какая система наиболее выгодна для конкретного вида деятельности.

В любом случае, если компания или индивидуальный предприниматель работает на ЕНВД и принимает решение работать после отмены ЕНВД на упрощенной системе налогообложения, необходимо заранее подать заявление о переходе на УСН. Следует отметить, что отказаться от ЕНВД добровольно и перейти на упрощенку можно только со следующего календарного года (п. 1 ст. 346.28 НК – то есть не позднее 31 декабря 2020 года.