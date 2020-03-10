Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на другие налоговые режимы?

crimeapress_news

Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на другие налоговые режимы?
фото: fmggroup.ru

Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на другие налоговые режимы?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:34 10.03.2020

Новая редакция Налогового кодекса, предусматривает отмену с 1 января 2021 года специального режима ЕНВД — «единый налог на вмененный доход».

С целью принятия оптимального решения налоговая служба разработала для бизнесменов новый информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения», который функционирует на сайте ФНС России, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

С помощью этого сервиса каждый желающий может в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения. Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель или компания. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы:

  • упрощенная система налогообложения — «доход»,
  • упрощенная система налогообложения «доход минус расход»,
  • патентная система.

О каждом режиме и порядке перехода можно прочитать краткую справку, и принять для себя решение — что выбрать и какая система наиболее выгодна для конкретного вида деятельности.

В любом случае, если компания или индивидуальный предприниматель работает на ЕНВД и принимает решение работать после отмены ЕНВД на упрощенной системе налогообложения, необходимо заранее подать заявление о переходе на УСН. Следует отметить, что отказаться от ЕНВД добровольно и перейти на упрощенку можно только со следующего календарного года (п. 1 ст. 346.28 НК – то есть  не позднее 31 декабря 2020 года.

Стоит обратить внимание на следующее – если ИП или организация, которые сейчас работают на ЕНВД, ничего не будут предпринимать до 1 января 2021 года, то с даты отмены «вмененки» они автоматически перейдут на общую систему налогообложения, которая требует кропотливого ведения налогового учета, в том числе по налогу на добавленную стоимость, — подчёркивают специалисты.

Отмена ЕНВД с 2021 года: как правильно перейти на другие налоговые режимы?

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.