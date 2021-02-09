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Отменен поезд «Симферополь – Адлер». Подкорректировано и расписание поезда «Симферополь – Кисловодск»
Фото: пресс-служба ГСЭ

Отменен поезд «Симферополь – Адлер». Подкорректировано и расписание поезда «Симферополь – Кисловодск»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:54 09.02.2021

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) — оператор железнодорожных пассажироперевозок в Крым, отменила поезд сообщением: «Симферополь — Адлер — Симферополь». Изменения коснулись и поезда «Симферополь — Кисловодск — Симферополь». Причины разные.

Поезд 315/316 «Симферополь – Адлер» отменен в связи с корректировкой маршрутной сети компании, — рассказали в пресс-службе ГСЭ.

Предположительно, при увеличении потока пассажиров движение по этому маршруту будет восстановлено (например, летом).

Поезда из Крыма в Кисловодск не будут ходить: 9, 13, 17 февраля, 13, 17, 21, 25, 29 марта и 2, 6 апреля. В остальные дни поезд курсирует по следующему расписанию: с 1 февраля по 31 марта по нечетным числам. Эти изменения не связаны с пассажиропотоком, а подчинены инфраструктурным работам на железной дороге.

Отменен поезд «Симферополь – Адлер». Подкорректировано и расписание поезда «Симферополь – Кисловодск»

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