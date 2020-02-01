Отметили встречу. В Симферополе «случайная знакомая» обворовала водителя большегруза

В дежурную часть полиции в Симферополе обратился 51-летний мужчина с заявлением — из его грузового автомобиля похищены телефон, маникюрный набор, духи, денежные средства в размере 43 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления была задержана 39-летняя местная жительница. Правоохранители установили, что накануне совершения кражи заявитель совместно с подозреваемой отмечал в салоне своего автомобиля их знакомство. После обильного распития спиртных напитков водитель большегрузного автомобиля уснул, а дама, воспользовавшись моментом, похитила все ценные вещи. Имущество задержанная оставила себе, а наличные потратила на собственные нужды, — рассказали детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.