Отметим? Крымский ТЮЗ подготовил к Новому году пять премьер

С 20 декабря по 15 января Крымский театр юного зрителя приготовил насыщенную программу для своих зрителей.

Маленьких ребят (3+) и их родителей ждет музыкальное представление «САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ КОНЦЕРТ» с головокружительным калейдоскопом песен известных персонажей из любимых сказок, мультфильмов и спектаклей: Золушкой и Принцем, Котом Леопольдом, Питером Пэном и Венди, Бароном Мунхгаузеном, Старухой Шапокляк, Котом Базилио и Лисой Алисой, Черепахой Тортиллой и многими-многими другими. И, конечно, и маленьких, и взрослых зрителей ждет поздравление Дедушки Мороза и Снегурочки. Успейте загадать желание!

Зрители постарше (6+) смогут увидеть комедийное шоу «БРАТЕЦ ЛИС И БРАТЕЦ КРОЛИК ШОУ» по мотивам произведения Джоэля Харриса. Находчивого братца Кролика и незадачливого братца Лиса ждут новые приключения, танцы и съемки настоящего телешоу. Кому же из них на этот раз праздновать победу, а кому так и не стать звездой?

Еще одна премьера для ребят старше шести лет — «МЮНХГАУЗЕН». В основе сюжета этого сторителлинга лежат все самые знаменитые приключения барона: «Полет на ядре», «Необыкновенный олень», «Удивительная охота», «Бешеная шуба», «Волк, запряженный в сани», «В желудке у рыбы» и другие. Более того, в спектакле играет настоящая собачка — такса Нирма. Да еще как играет!

Для более взрослой аудитории театр также приготовил целый ряд спектаклей. Выход военной драмы «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (14+) по повести Бориса Васильева приурочен к 75-летию Великой Победы. Этот спектакль подойдет для семейного просмотра и серьезного разговора после него.

Как и спектакль «ПИСЬМО БОГУ» (16+) по мотивам одноименного рассказа Анатолия Крыма — история о человеческой доле, безграничной любви, сострадании, достоинстве и надежде на скоротечное счастье.

Продажа билетов в кассе театра и онлайн откроется 5 декабря, — отмечают в пресс-службе ТЮЗ.

Афиша и подробности на сайте театра: https://tuzcrimea.ru/afisha/

НАПОМНИМ: в соответствии с требованиями п. 6-2 Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями от 18 ноября 2020 года № 353-У), учреждениям культуры разрешено оказывать услуги в период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, при условии продажи билетов до 30% от общего количества посадочных мест с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.