Отобрать нельзя оставить: украинцы могут потерять земельные участки в Крыму и Севастополе

Час «Ч» — март! Именно с конца первого месяца весны — а точнее с 20 марта 2021 года — украинцам, а также подданным других государств запрещено владеть земельными участками в Крыму и в Севастополе. Хорошая новость: речь идёт исключительно о наделах, расположенных в приграничных районах полуострова. Однако, если говорить о Республике Крым, к таковым относятся аж 19 из 25 регионов РК. Не беспокоиться о будущем своих крымских земельных участков могут лишь владельцы соток в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, а также участков, расположенных в Симферополе, Джанкое и Красноперекопске.

А вот все «лакомые» куски земли на побережье полуострова — а это Алушта, Ялта, Евпатория, Керчь, Судак, Феодосия — с конца марта станут территориями, которыми иностранцы владеть уже не смогут. С земельными наделами в Армянске, в Бахчисарае, в Джанкойском, Кировском, Нижнегорском и Черноморском районах — та же история. Кроме того, у иностранцев есть все шансы лишиться земли и в Севастополе, если их участки расположены в Андреевском, Балаклавском, Гагаринском, Качинском, Ленинском, Нахимовском и Орлиновском районах города, а также в Инкермане. Но! Сёла Терновка и Верхнесадовое запретными для иностранцев являться не будут – далеки от границы.

Многих ли владельцев крымской недвижимости коснётся этот запрет?

По данным Госкомрегистра РК — по состоянию на 1 октября прошлого года — в ЕГРН было зарегистрировано около 12 тысяч прав иностранных лиц на земельные участки, расположенные на приграничной территории полуострова.

При этом, вопрос — сколько граждан других государств не зарегистрировали свои права на крымскую землю по законодательству РФ — остаётся открытым.

Отметим: под действие запрета попали садоводческие кооперативы, дачные и коттеджные посёлки, ИЖС.

Статистика, к слову, такова: из общего числа иностранных граждан, владеющих земельными участками в Крыму (на ЮБК, в первую очередь), большинство — это украинцы. Около 10 тысяч жителей сопредельного государства имеют наделы у моря.

Насколько критичной может оказаться ситуация для иностранцев?

Есть ли выход из неё, или перспектива — лишиться земли в Крыму и в Севастополе — однозначна, и других вариантов? Эксперты рекомендуют не драматизировать ситуацию:

Во-первых, просто так, одномоментно — наступило 20 марта и участки отобрали — поступать, разумеется, никто не будет. Скорее всего, процедура будет осуществляться через постановления судов и продажу наделов через торги. Во-вторых, этот запрет — и этот момент стоит подчеркнуть — касается только земельных участков. Если же на этих сотках есть зарегистрированное домовладение, то иностранцу можно будет взять землю под ним в аренду: то есть, согласно законодательству она будет возвращена в муниципальную собственность, но с дальнейшим оформлением договора аренды, — поясняет директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская. — Третий способ разрешить задачу — переписать земельный участок на родственника — гражданина РФ.

Что делать тем, чья земля простаивает и не используется по назначению?

Ну уж точно ждать принудительного изъятия, надеясь на возможные суды, не стоит. Нет желания или возможности решать проблему способами, при которых участок останется за вами, нужно попытаться в кратчайшие сроки его реализовать. Мы сейчас этими вопросами уже занимаемся. Заявки на продаж таких участков у нас есть. Процедура отработана — можем помочь любому. Будь-то житель Украины, или поданный иного другого государства. В дистанционном режиме работаем в том числе! И — да: ждать, когда «случится» конец марта и запрет вступит в действие, однозначно не нужно! Насколько быстро пойдут процессы, и как они будут выглядеть на деле — предсказать сложно. Лучше перестраховаться и разобраться со своими земельным имуществом в срок до 20 марта, — подчёркивает Наталья Массальская. — Скажу также: земли такого рода в Севастополе – много.

Озвучивают в АН «Мультидом» и алгоритм действий, который поможет иностранцам решить проблему:

Нужно обратиться в «Мультидом» по многоканальному телефону – оператор запишет заявку – по кадастровому номеру найдёт объект – сделает фотографии и изучит рельеф местности. Затем с заказчиком согласовывается цена на землю, заключается соглашение о разрешении на продажу и ищется покупатель. Итог: заказчика вызываем на сделку, или же проводим её в дистанционном режиме.