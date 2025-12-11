Отправьте отКРЫМку бесплатно! В Крыму открылась «Новогодняя почта»

Специальный почтовый ящик установлен в Туристско-информационном центре Крыма на железнодорожном вокзале Симферополя. Отправить отКРЫМку просто: достаточно подписать её и опустить в праздничный ящик. Сотрудники Турцентра берут на себя все заботы по отправке почты. Акция продлится до 15 января.

А также гости могут выбрать онлайн отКРЫМку на сайте проекта «Новый год в Крыму как дома!». Серия акварельных открыток с видами Крыма сгенерирована с помощью искусственного интеллекта. На них изображены знаменитые достопримечательности полуострова: дворец-замок «Ласточкино гнездо», гора Аю-Даг (Медведь-гора), Ливадийский дворец, Судакская крепость, дворец «Дюльбер», Массандровский дворец, Ханский дворец в Бахчисарае. Отели присоединились к этой акции и уже создают подобные отКРЫМки для своих гостей с видами своих курортов.

Это теплый и искренний способ поделиться новогодним настроением Крыма с родными и близкими, где бы они ни находились. Проект позволяет каждому ощутить новогоднее настроение и подарить радостные минуты, — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

Напомним, что 1 декабря Республика Крым запустила третий сезон новогодней информационно-рекламной кампании «Новый год в Крыму как дома!». Это совместная информационная кампания туристской отрасли Крыма, подготовленная Министерством курортов и туризма Республики Крым. На сайте спецпроекта на республиканском Туристическом портале Крыма. https://ng2026.travelcrimea.com/ собрана актуальная информация обо всех новогодних мероприятиях для семейного отдыха в регионе: программы отелей и санаториев, акции и спецпредложения, резиденции Деда Мороза, городские ёлки и ледовые катки, афиши театров и музеев, а также варианты зимнего отдыха в Крыму и всех способов комфортно добраться на полуостров. Проект реализуется при информационной поддержке Минэкономразвития РФ и Национального туристического портала Путешествуем.рф.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК