Отремонтированная дорога «Белогорск – Приветное» откроет дополнительный путь на ЮБК

Новая автомобильная дорога, которая свяжет город Белогорск и село Приветное, позволит добираться к морю гораздо быстрее, а также станет дополнительным туристическим маршрутом. Такое мнение выразил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов после осмотра трассы «Белогорск – Приветное», где ведутся проектные работы по укладке нового дорожного полотна.

Новый маршрут разгрузит трафик на дорогах. Не надо будет делать круг и ехать в Ялту через Симферополь. Особенно это удобно тем, кто прибывает на полуостров через Крымский мост, — отметил он.

Константинов добавил, что дорога очень живописна и сочетает в себе красоту гор и леса.

Фото: ФБ