Отряд #ЛизаАлерт Крыма и Севастополя в октябре 2025 года нашёл живыми 24 человека

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:21 06.11.2025

Статистика отряда #ЛизаАлерт Республики Крым и города Севастополь за октябрь 2025 года такова:

В октябре в отряд поступило 37 заявок на поиск пропавших людей по всей Республике Крым и г. Севастополь. Из них найдены живыми — 24, найдены погибшими — 1, личность установлена — 1, родные найдены — 1, не найдены — 6, неподтверждённые заявки — 4.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяется информация, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких!

