Ожоги на спине — в Крыму устанавливают обстоятельства причинения вреда здоровью мужчине в медучреждении Ялты

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева в территориальном следственном отделе организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В настоящее время следователями организовано проведение осмотра места происшествия, изучается медицинская документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям медицинского персонала и руководства учреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства.