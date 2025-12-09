Прямо сейчас:
Ожоги на спине — в Крыму устанавливают обстоятельства причинения вреда здоровью мужчине в медучреждении Ялты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:58 09.12.2025

В соцмедиа распространено видеообращение матери, чей 23-летний сын с ограниченными возможностями проходит стационарное лечение в одном из лечебных учреждений города Ялты. В ноябре текущего года во время очередного посещения сына в учреждении мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине, о которых администрация лечебного учреждения умолчала.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева в территориальном следственном отделе организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). В настоящее время следователями организовано проведение осмотра места происшествия, изучается медицинская документация, назначены необходимые экспертизы. Следователи установят причины произошедшего и дадут оценку действиям медицинского персонала и руководства учреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Ход проверки и ее результаты поставлены руководителем Главного следственного управления на личный контроль.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

