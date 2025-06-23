Озвучены детали нападения льва на Олега Зубкова — зверь не проявил агрессию, он испугался громкого звука

Лев, напавший на директора сафари-парка «Тайган» в Республике Крым Олега Зубкова, не проявил внезапную агрессию, а испугался громкого звука. От этом в Telegram-канале сафари-парка рассказала его сотрудница Татьяна Алексагина.

Мы, я Олег Алексеевич, вчера как всегда кормили львов в саванне. Покормили всех львов, и уже на выезде из саванны Олег Алексеевич отошел на два шага от машины, один лев молодой в нескольких метрах лежал под кустом и кушал. Олег Алексеевич закрывал дверь, и получилось резко, и этот резкий звук — лев подскочил и побежал. То есть лев не нападал, просто Олег Алексеевич оказался на пути льва. И лев схватил один раз, потом лев спокойно оставил его и побежал, — рассказала она.

Алексагина отметила, что парк работает в штатном режиме, директор на бумаге отдает распоряжении об организации работы в нем. Она взяла на себя управление на те дни, что Зубков будет отсутствовать.

Санавиация готова на случай необходимости транспортировки в Москву, — уточила она.

Вечером 22 июня во время кормления хищников лев напал на Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, затем потерял сознание. Как уточнили в Минздраве Крыма, у него повреждены трахея, мышцы шеи, оторвана большая грудная мышца слева. Врачи ушили все повреждения, кровотечение остановлено.