Озвучены итоги творческого конкурса среди обучающихся крымских школ «Лучшее освещение проекта ШкИБ»

Глава финансового ведомства отметила, что конкурс проводился с целью популяризации и продвижения школьного инициативного бюджетирования в Республике Крым, развития видеотворческого потенциала обучающихся при представлении школьных инициативных проектов.

На конкурс поступило 48 работ от 186 обучающихся 8 — 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Республики Крым. Есть работы индивидуальные и коллективные. Ребята отлично потрудились, получились интересные и энергичные ролики, — прокомментировала Ирина Кивико.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Светлана Беспалова,заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анастасия Форманчук, руководитель Регионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Республики Крым Тамила Каджаметова, начальник Центра изучения гражданских инициатив КИПУ Наталья Кропотова, гости.

Вице-премьер уточнила, что конкурс проходил в три этапа. На первом этапе — прием работ участников конкурса. На втором этапе жюри конкурса провело экспертную оценку работ по 5-балльной шкале. На третьем этапе подведение итогов и определение победителей.

При оценке конкурсных работ учитывались следующие критерии:

соответствие содержания работы заявленной тематике,

наличие единой сюжетной линии видеоролика,

операторское мастерство (использование разных планов, цвет, стабилизация) и качество монтажа,

языковой уровень (грамотность речи, логичность и последовательность закадрового текста и синхронов),

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, актерское мастерство, дизайнерские элементы оформления видео),

уникальность и оригинальность замысла.

По итогам конкурса I место занял коллектив учащихся МБОУ «Гимназия им. Андреева Н.Р.» города Бахчисарая (Анпилогова Вероника, Колоколова Аврора, Янюк Владислава, Кардакова Дарья, Ильясова Эмине, Рубцова Олеся, Ягьяева Арзы, Николаенко Елизавета), набравший максимальное количество баллов — 263 балла.

II место занял коллектив учащихся МБОУ «Петровская школа № 2» Красногвардейского района (Мадаминова Севинч, Пасичник Анастасия, Шаматовский Аким, Ошкина Елизавета), набравший 260 баллов.

III место досталось коллективу учащихся МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Слонимского Я.М.» Симферопольского района (Аблямитова Алие, Алимов Эмир, Ибраимов Руслан, Аблаев Рамазан, Алиев Бекир, Бекирова Наджие, Христофорди Симела, Мазинова Гульфие), набравший 248 баллов.

Победители и лауреаты награждены дипломами и памятными призами. Все остальные участники конкурса получили сертификаты. Посмотреть лучшие видеоролики, а также ознакомиться с полным списком участников можно по ссылке.

Справка: Торжественная церемония награждения победителей и чествование участников конкурса прошла на площадке НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» в конференц-зале образовательного центра «Мой бизнес».

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК